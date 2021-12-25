В Киеве эвакуировали посетителей ТРЦ River Mall: названа причина. Фото

В субботу, 25 декабря, в Киеве сообщили о минировании ТРЦ River Mall на Днепровской Набережной, 12. Всех посетителей и сотрудников центра в срочном порядке попросили выйти на улицу.

Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Типичный Киев". После эвакуации началась проверка территории ТРЦ (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

На место происшествия прибыли медики, спасатели, правоохранители, взрывотехники и кинологи. На снимках видно, что многие люди не стали расходиться, а ждали возле входа в здание, когда специалисты закончат искать в ТРЦ взрывчатку.

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Изданию "Сегодня" в полиции рассказали, что сообщение о минировании поступило на электронную почту ТРЦ около 12:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря в Киеве сообщили, что Центральный и Южный железнодорожные вокзалы якобы заминированы. Пассажиров и работников срочно эвакуировали.