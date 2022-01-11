В Киеве сообщили о минировании всех школ: уже начата проверка

В Киеве во вторник, 11 января, неизвестный сообщил о минировании всех столичных школ. Информация поступила в электронную почту Службы безопасности Украины около 11:00.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе столичной полиции. Правоохранители приступили к проверке учебных заведений.

"Информация о минировании всех столичных школ поступила на электроннуюпочту СБУ. Полицейские сразу же приступили к проверке информации. Она началась около 11:00 и пока не закончилась", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители проводили эвакуацию в учебных заведениях

Напомним, в субботу, 25 декабря, в Киеве сообщили о минировании ТРЦ River Mall на Днепровской Набережной, 12. Всех посетителей и сотрудников центра в срочном порядке попросили выйти на улицу. Однако при проверке взрывчатки обнаружено не было.

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19 декабря в столице из-за сообщения о минировании проводили эвакуацию на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах.

В Боярке на Киевщине области мужчина "заминировал" детское отделение местной больницы. Выяснилось, что он приревновал свою супругу, которая вместе с детьми находилась в медучреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неизвестные сообщили о минировании офиса Укрэксимбанка на улице Антоновича. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.