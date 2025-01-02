В Киеве на Выдубичах с моста упал грузовик. Фото и подробности

В Голосеевском районе Киева в четверг, 2 января, грузовик протаранил забор и упал с моста. Событие произошло возле станции метро "Выдубичи".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины и происшествия установят правоохранители.

"Фура взлетела с моста на Выдубичах: грузовик протаранил забор, о состоянии водителя информации пока нет", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что грузовой автомобиль пробил ограждение путепровода и упал с высоты не менее 5 метров. Есть ли пострадавшие в результате аварии пока не известно.

Напомним, в Киеве водитель легковушки протаранил отбойник, а затем столкнулся с другой машиной, после чего пытался скрыться с места ДТП. Как оказалось, мужчина находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве водитель легковушки на бульваре Вацлава Гавела на скорости протаранил припаркованный автомобиль. Как оказалось, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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