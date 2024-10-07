В Киеве на Владимирском спуске микроавтобус перевернулся и вылетел на пешеходную дорогу. Фото и видео

В Подольском районе Киева в понедельник, 7 октября, перевернулся микроавтобус и вылетел на пешеходную часть дороги. Авария произошла на Владимирском спуске.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 7 октября ликвидировали последствия ДТП на улице Владимирский спуск в Подольском районе города.

"В частности, в 12:50 спасатели оперативно выехали на вызов на Владимирский спуск, где в результате ДТП автомобиль, подрезанный на скользкой мостовой, перевернулся и оказался на тротуаре. Спасатели КАРС убрали поврежденные элементы дорожного ограждения и с помощью эвакуатора и специнструментов поставили автомобиль на колеса", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Подольском районе Киева муниципалы остановили водителя скутера, который в состоянии алкогольного опьянения ездил по пешеходной зоне. Событие произошло на Контрактовой площади.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Броварском проспекте легковушка на скорости протаранила электросопротивление и перевернулась. Как оказалось, водитель авто находился за рулем в состоянии опьянения.

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