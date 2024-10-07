Легковушка протаранила столб и перевернулась: в полиции показали момент пьяного ДТП на Броварском проспекте. Видео

В Киеве на Броварском проспекте легковушка на скорости протаранила электросопротивление и перевернулась. Как оказалось, водитель авто находился за рулем в состоянии опьянения.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. На нарушителя составили сразу два админпротокола.

"Всегда призываем и предупреждаем быть более внимательными и внимательными на дороге в дождливую погоду и при любом изменении погодных условий. Но это не о герое этого видео. Он решил сделать наоборот – принял на душу "для храбрости" и погнал по Броварскому в Киеве. А дальше – встреча с электроопорой и с экипажем патрульной полиции", – рассказал Белошиский.

Правоохранитель добавил, что на мужчину составили протоколы по управлению в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и ДТП (штраф 850 гривен). В дальнейшем водителя ждет встреча с судом и, скорее всего, лишение права вождения.

"Но ездить и так не на чем. Благо, сам остался без серьезных повреждений", – резюмировал Белошицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева муниципалы остановили водителя скутера, который в состоянии алкогольного опьянения ездил по пешеходной зоне. Событие произошло на Контрактовой площади.

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