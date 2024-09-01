В Киеве на Троещине произошел взрыв в квартире многоэтажки. Все подробности и фото

В Деснянском районе Киева в воскресенье, 1 сентября, в квартире многоэтажки по улице Лисковской, предварительно, взорвался туристический газовый баллон. В результате выпала балконная рама, есть пострадавшая.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причину чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

"По предварительной информации, в многоэтажном доме по улице Лисковской взорвался туристический баллон. В результате этого выпала балконная рама из квартиры на восьмом этаже. Предварительно незначительные травмы получила один человек", – рассказал наш собеседник.

На опубликованных в соцсети фото и видео можно увидеть последствия происшествия. Официальной информации пока нет.

Напомним, в Оболонском районе Киева в пятницу, 5 июля, предварительно, в квартире многоэтажного дома взорвался туристический газовый баллон. В результате опеки получила женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газовой смеси из баллона и возник пожар. В результате опеки получила владелица жилья.

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