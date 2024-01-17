В Киеве на Троещине КамАЗ с бетономешалкой протаранил несколько легковушек и въехал в витрину магазина. Видео

В Деснянском районе Киева в среду, 17 января, КамАЗ с бетономешалкой протаранил несколько легковушек, а затем въехал в витрину магазина. По предварительной информации, водителю автотранспорта стало плохо за рулем.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"На Троещине КамАЗ протаранил автомобили и влетел в дом. Предварительно: стало плохо водителю", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, машина с бетономешалкой въехала в витрину магазина полуфабрикатов, расположенного на первом этаже дома. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Напомним, в Киеве полицейские задержали водителя, сбившего женщину на переходе и скрывшегося с места ДТП. Как оказалось, нарушитель находился за рулем авто в состоянии опьянения – 2,24 промилле алкоголя в крови.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в воскресенье, 14 января, Skoda Fabia на скорости въехала в металлический отбойник. Чтобы достать из машины водителя, зажатого между водительским сиденьем и приборной панелью, вызвали спасателей.

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