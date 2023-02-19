В Киеве на Позняках трамвай сошел с рельсов, движение электротранспорта было заблокировано. Фото и видео

В Дарницком районе Киеве в воскресенье, 19 февраля, трамвай сошел с рельсов. Событие произошло на проспекте Петра Григоренко.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Информация о потерпевших не поступала (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На (проспекте. – Ред.) Григоренко трамвай сошел с рельсов, поэтому транспорт можно не ждать", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия. В частности, видно, что с рельсов сошел второй вагон трамвая. Сколько времени потребуется для возобновления движения электротранспорта, неизвестно. Судя по снимкам, заблокировано движение в сторону станции киевского метро "Позняки".

Напомним, 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии, возникшего в результате ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ, работа трамваев и троллейбусов в столице была остановлена. На их маршрутах работали автобусы. Движение наземного электротранспорта столицы было полностью восстановлено в пятницу, 17 февраля. В общей сложности он не перевозил пассажиров в течение 56 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование по переименованию станций столичной кольцевой электрички. Пользователи выбирали новые названия для девяти остановок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!