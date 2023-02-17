В Киеве полностью возобновили работу наземного электротранспорта: он не работал 56 дней

В Киеве в пятницу, 17 февраля, полностью возобновлена работа наземного общественного электротранспорта столицы. В общей сложности он не перевозил пассажиров в течение 56 дней.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Вместо трамваев и троллейбусов на их маршруты ездили автобусы.

"Эффективная работа властей города, энергетиков и ремонтных бригад практически восстановила стабильность энергетической инфраструктуры Киева. Это позволило городу постепенно возвращаться к возобновлению движения городского наземного электротранспорта. В последние дни поочередно запускались отдельные линии трамваев и троллейбусов. А сегодня весь электротранспорт столицы вернулся на свои. маршруты", – говорится в сообщении.

В КМВА уточнили, что по состоянию на 17 февраля на 46 троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта, а на 32 трамвайных – 195. В общей сложности столица жила без электротранспорта 56 дней.

"Восстановление стабильной жизни столицы Украины – это еще один небольшой, но важный шаг к нашей будущей Победе", – подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии, возникшей в результате ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ, работа трамваев и троллейбусов в столице была остановлена. На маршрутах наземного электротранспорта работали автобусы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 16 февраля, в Киеве возобновили работу 31 троллейбусного и 13 трамвайных маршрутов.

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