В Киеве во время электронного голосования выбрали названия для 9 станций городской электрички: подробности

В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование относительно переименования станций столичной кольцевой электрички. Пользователи выбирали новые названия для 9 остановок.

Видео дня

Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий, передает пресс-служба КГГА. Окончательное решение будет принято Киевсоветом во время голосования.

"12 февраля завершилось голосование в приложении "Киев Цифровой" за изменение названий станций кольцевой электрички. Всего в голосовании приняли участие 21 769 пользователей. Наиболее активными были мужчины в возрасте от 25 до 34 лет, проживающие в Киеве", – рассказали в пресс-службе.

По результатам голосования киевляне выбрали названия для станций, касающихся исторических топонимов:

Вышгородская станция – может стать Приоркой;

Северная платформа станции "Киев-Пассажирский" – Вокзальной;

станция "Левый Берег" может получить название Березняки;

станция "Киевская-Русановка" – может стать Русановкой;

станция "Киев-Днепровский" – Никольской Слободкой;

станция "Троещина-2" – Радужной;

станция "Троещина" – Воскресенка;

станция "Зенит" – Куреневская;

станция "Рубежовский" – Парк Нивки.

Напомним, в столице теперь можно быстро, без дополнительных фото и проверок забрать авто со штрафплощадки. Для этого нужно иметь на смартфоне приложение "Киев Цифровой" и цифровые копии техпаспорта и водительское удостоверение в "Действии".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице этого года могут ввести электронный проездной. Соответствующая функция может появиться в приложении "Киев Цифровой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!