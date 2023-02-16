В Киеве во время электронного голосования выбрали названия для 9 станций городской электрички: подробности
В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование относительно переименования станций столичной кольцевой электрички. Пользователи выбирали новые названия для 9 остановок.
Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий, передает пресс-служба КГГА. Окончательное решение будет принято Киевсоветом во время голосования.
"12 февраля завершилось голосование в приложении "Киев Цифровой" за изменение названий станций кольцевой электрички. Всего в голосовании приняли участие 21 769 пользователей. Наиболее активными были мужчины в возрасте от 25 до 34 лет, проживающие в Киеве", – рассказали в пресс-службе.
По результатам голосования киевляне выбрали названия для станций, касающихся исторических топонимов:
- Вышгородская станция – может стать Приоркой;
- Северная платформа станции "Киев-Пассажирский" – Вокзальной;
- станция "Левый Берег" может получить название Березняки;
- станция "Киевская-Русановка" – может стать Русановкой;
- станция "Киев-Днепровский" – Никольской Слободкой;
- станция "Троещина-2" – Радужной;
- станция "Троещина" – Воскресенка;
- станция "Зенит" – Куреневская;
- станция "Рубежовский" – Парк Нивки.
Напомним, в столице теперь можно быстро, без дополнительных фото и проверок забрать авто со штрафплощадки. Для этого нужно иметь на смартфоне приложение "Киев Цифровой" и цифровые копии техпаспорта и водительское удостоверение в "Действии".
Как сообщал OBOZREVATEL, в столице этого года могут ввести электронный проездной. Соответствующая функция может появиться в приложении "Киев Цифровой".
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