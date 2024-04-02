В Киеве на Позняках трамвай сошел с рельс и врезался в МАФы: есть пострадавший. Подробности и фото

В Киеве возле станции метро "Позняки" во вторник, 2 апреля, трамвай сошел с колеи и протаранил несколько МАФов. В результате ДТП есть пострадавший.

Об этом сообщил глава столичной Дарницкой РГА Николай Калашник. Из-за аварии временно было заблокировано движение общественного электротранспорта на этом участке.

"На конечной остановке трамвая у станции метро "Позняки" состав сошел с путей, предварительной причиной чрезвычайной ситуации являются малые архитектурные формы, мешающие свободному движению вагонов. После сегодняшнего инцидента есть пострадавший, который сейчас госпитализирован", – сообщил Калашник.

По его словам, власти района поднимут вопрос законности размещения МАФов и последующий их демонтаж, которые также усложняют движение к подземному пространству метрополитена во время сигнала воздушной тревоги.

Напомним, в Соломенском районе Киева в понедельник, 1 апреля, легковушка вылетела с дороги и въехала в витрину магазина. По предварительной информации, водителю авто стало плохо за рулем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 2 апреля, на проспекте Георгия Нарбута произошла авария с участием трех легковушек. В результате ДТП, которое зафиксировала камера наблюдения, одна из машин перевернулась на бок,

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