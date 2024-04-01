В Киеве легковушка съехала с дороги и протаранила витрину магазина. Фото и подробности

В Соломенском районе Киева в понедельник, 1 апреля, легковушка вылетела с дороги и въехала в витрину магазина. По предварительной информации, водителю авто стало плохо за рулем.

Об этом сообщили в социальных сетях. Авария произошла на улице Борщаговской.

"Водителю стало плохо, и он вылетел с дороги и въехал в магазин. Сейчас врачи скорой пытаются откачать водителя", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети фото можно увидеть последствия ДТП. На месте происшествия работают полицейские и врачи. Официальной информации от правоохранителей пока не поступало.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая ездила по городу во время комендантского часа и нарушила ПДД. Как оказалось, у водительницы были признаки алкогольного опьянения, а в салоне находился ее малолетний ребенок. В Оболонском районе столицы в пятницу, 29 марта, легковушка КИА протаранила трамвай. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в понедельник, 1 апреля, на проспекте Степана Бандеры маршрутный автобус на скорости протаранил электросопротивление. В результате ДТП водителя маршрутки зажало между сиденьем и приборной панелью.

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