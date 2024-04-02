В Киеве камера зафиксировала тройное ДТП: одна из машин перевернулась. Видео

В Киеве во вторник, 2 апреля, на проспекте Георгия Нарбута произошла авария с участием трех легковушек. В результате ДТП одна из машин перевернулась на бок.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На виновника происшествия составили сразу два административных материала.

"Сегодня (2 апреля) на линию 112 поступило сообщение о ДТП с участием авто Ford, Jeep и Infiniti. На место оперативно прибыли патрульные. Мы выяснили, что водитель транспортного средства Ford нарушил ПДД и совершил столкновение с автомобилем Jeep. Части автомобилей разлетелись по дороге и повредили автомобиль Infiniti. Чудом обошлось без травмированных", – рассказали в пресс-службе.

На водителя Ford были составлены административные протоколы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен) и за движение полосой общественного транспорта (штраф 680 гривен). Кроме того, постановление получил водитель автомобиля Jeep, поскольку у него не было действующего страхового полиса (штраф 425 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в понедельник, 1 апреля, легковушка вылетела с дороги и въехала в витрину магазина. По предварительной информации, водителю авто стало плохо за рулем.

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