В Киеве на территории АЗС загорелся автомобиль. Подробности ЧП и фото
В Деснянском районе Киева на территории АЗС загорелся автомобиль. Огонь появился в моторном отсеке машины.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
По словам спасателей, в понедельник, 6 января, в 9:23 им поступило сообщено о пожаре в Деснянском районе Киева, на проспекте Леонида Каденюка.
"Пожарные установили, что произошло возгорание в моторном отсеке автомобиля Nissan, припаркованного на территории одной из АЗС. Пожар был локализован в 9:46 и ликвидирован в 9:49. Жертв и пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.
Напомним, 31 декабря в Голосеевском районе столицы во время движения загорелся троллейбус, возникло сильное задымление. Событие произошло возле станции метро "Ипподром".
Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева вечером 5 января вспыхнула квартира в многоэтажном доме. Два человека погибли, еще один пострадал.
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