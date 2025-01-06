В Киеве на территории АЗС загорелся автомобиль. Подробности ЧП и фото

В Деснянском районе Киева на территории АЗС загорелся автомобиль. Огонь появился в моторном отсеке машины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

По словам спасателей, в понедельник, 6 января, в 9:23 им поступило сообщено о пожаре в Деснянском районе Киева, на проспекте Леонида Каденюка.

"Пожарные установили, что произошло возгорание в моторном отсеке автомобиля Nissan, припаркованного на территории одной из АЗС. Пожар был локализован в 9:46 и ликвидирован в 9:49. Жертв и пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, 31 декабря в Голосеевском районе столицы во время движения загорелся троллейбус, возникло сильное задымление. Событие произошло возле станции метро "Ипподром".

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева вечером 5 января вспыхнула квартира в многоэтажном доме. Два человека погибли, еще один пострадал.

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