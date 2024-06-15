В Киеве на Печерске произошло масштабное ДТП: образовалась пробка. Фото и видео

В Печерском районе Киева в субботу, 15 июня, на бульваре Николая Михновского произошла авария с участием по меньшей мере трех легковушек. В результате ДТП на этом участке улицы образовалась пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Машины столкнулись у Печерского путепровода на дороге в сторону станции метро "Зверинецкая".

"На Николая Михновского произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Троллейбусы тоже стоят, имейте в виду", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, в результате столкновения трех машин остановилось движение троллейбусов в сторону Станции метро "Лыбидская". Чтобы объехать место аварии, машины вынуждены выезжать на встречную полосу. Информации о пострадавших или погибших, пока не поступало.

Напомним, в Киеве в среду, 12 июня, на улице Елены Телиги перевернулся грузовик Новой почты. В результате ДТП в этом участке дороги образовалась пробка в сторону станции метро "Почайна".

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева, в четверг, 13 июня , произошло ДТП с участием легковушки и троллейбуса. В результате столкновения образовалась пробка.

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