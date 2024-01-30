В Киеве на Печерске произошло ДТП с участием пяти авто: образовалась пробка. Фото

В Печерском районе Киева во вторник, 30 января, произошла авария с участием пяти автомобилей на бульваре Николая Михновского. В результате ДТП образовалась пробка в сторону моста Патона.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"На бульваре Николая Михновского произошло ДТП с участием сразу 5 автомобилей. Предварительно, обошлось без серьезных травм", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото можно увидеть последствия аварии, в том числе на месте происшествия образовалась пробка в направлении моста Патона. Машины столкнулись недалеко от станции метро "Зверинецкая" (бывшая "Дружбы Народов"). Официальной информации от правоохранителей пока не поступало.

Напомним, в Святошинском районе Киева водитель автомобиля Volkswagen, пытаясь скрыться от патрульных, снес забор и протаранил несколько припаркованных машин. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области произошла авария с участием Skoda Octavia и Suzuki Swift. Водитель последнего авто был травмирован, и, чтобы достать его из изувеченной машины, вызвали спасателей.

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