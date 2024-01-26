Убегал от полиции: в Киеве пьяный водитель снес забор и протаранил несколько припаркованных машин. Видео

В Святошинском районе Киева водитель автомобиля Volkswagen, пытаясь скрыться от патрульных, снес забор и протаранил несколько припаркованных машин. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штрафы почти на 18 тысяч гривен, но окончательное решение примет суд.

"В Святошинском районе водитель автомобиля Volkswagen пытался скрыться от патрульных, снес забор и повредил несколько припаркованных автомобилей. Мужчина чудом не травмировался", – говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал результат 0,85 промилле.

Инспекторы составили на водителя протоколы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен) и за управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ужгороде водитель BMW на большой скорости врезался в каменно-почвенное обустройство кругового движения, в результате чего авто перевернулось и задымилось. Нарушитель убегал от экипажа патрульной полиции.

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