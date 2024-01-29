Под Киевом на скорости столкнулись две легковушки: одного из водителей из изуродованного авто доставали спасатели. Фото

В Бучанском районе Киевской области произошла авария с участием Skoda Octavia и Suzuki Swift. Водитель последнего авто был травмирован и чтобы достать его из изуродованной машины вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

По словам спасателей, 28 января в 11:14 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Ирпень – Киев.

"По прибытии было установлено, что произошло столкновение легковых автомобилей Skoda Octavia и Suzuki Swift. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Suzuki Swift получил травмы разной степени тяжести и самостоятельно не мог оставить транспортное средство", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали конструкций авто и достали пострадавшего водителя. Его госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель автомобиля Volkswagen, пытаясь скрыться от патрульных, снес забор и протаранил несколько припаркованных машин. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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