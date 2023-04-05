В Киеве на Печерске площадь из-за дождя превратилась в озеро. Видео

В центре Киева в среду, 5 апреля, затопило Печерскую площадь. В результате утреннего дождя в воде оказались торговые палатки и подходы к одноимённому рынку.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. На месте происшествия уже работают коммунальщики (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Печерская Венеция: в сердце Киева возле суда (Кассационный хозяйственный суд. – Ред.) и рынка (Печерский. – Ред.)", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия непогоды, в частности в воде оказались палатки и парковка возле Печерского рынка. Некоторые водители вынуждены будут залезать в воду, чтобы добраться до своего автомобиля.

Напомним, в Оболонском районе Киева во дворе многоэтажки произошел прорыв трубы. Из-за того, что никто не огородил яму, образовавшуюся в результате аварии, и не откачал воду, там провалился автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в среду, 22 февраля, в результате порыва трубы проезжая часть дороги на Драгоманова превратилась в реку. Кроме того, вода затопила окрестные улицы и дворы.

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