В Киеве на Позняках из-за прорыва трубы затопило несколько улиц: где перекрыли движение транспорта. Фото и видео

В Дарницком районе Киева в среду, 22 февраля, в результате порыва трубы проезжая часть дороги на Драгоманова превратилась в реку. Кроме того, вода затопила окрестные улицы и дворы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На месте происшествия уже работают аварийные службы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На улице Драгоманова (жилой массив Позняки. – Ред.) произошел прорыв коллектора", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия аварии. Часть дороги превратилась в реку. Кроме того, сообщается, что водой затопило и улицу Анны Ахматовой. Сколько займут ремонтные работы, пока не известно. Коммунальные службы уже ликвидируют последствия прорыва.

В КГГА подтвердили информацию о прорыве трубы и сообщили, что движение по улице Анны Ахматовой временно перекрыто.

"Просим учесть это при планировании маршрута", – призвали в пресс-службе.

Напомним, в Оболонском районе Киева во дворе многоэтажки произошел прорыв трубы. Из-за того, что никто не огородил яму, образовавшуюся в результате аварии, и не откачал воду, там провалился автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в пятницу, 9 декабря, произошел прорыв трубы. Поэтому перекресток возле торгового центра "Эпицентр" превратился в озеро.

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