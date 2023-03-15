В Киевской области взорвалась система автономного электроснабжения: есть пострадавшие. Фото и видео

В Ирпене Киевской области во вторник, 14 марта, в частном таунхаусе произошел взрыв системы автономного электроснабжения. В результате произошло событие, есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Событие произошло на территории жилого комплекса "Ясные Зари" (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, сообщения о пожаре в городе Ирпень на улице Ломоносова, к ним поступило 14 марта в 14:12.

"По прибытию установлено, что в результате взрыва системы автономного электроснабжения возник пожар в частном двухэтажном таунхаусе. По словам хозяина, он пытался потушить пожар огнетушителем, но произошел второй взрыв", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе полиции Киевской области уточнили, что пытаясь погасить огонь, 44-летний владелец квартиры получил ожоги.

"У 37-летнего мужчины и 39-летней женщины, которые ему помогали, медики диагностировали отравление угарным газом. Однако те от госпитализации отказались. К счастью, пожар вовремя ликвидировали работники ГСЧС, и огонь не распространился дальше", – добавили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева во вторник, 7 марта, возник пожар в подсобном помещении подземного паркинга. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

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