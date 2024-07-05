Под Киевом в результате пожара погибла женщина и пострадал мужчина. Подробности трагедии

В селе Святопетровское в Киевской области произошел пожар в частном доме. В результате возгорания погибла женщина и пострадал мужчина.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Причину возникновения огня установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, 4 июля в 15.20 они получили сообщение о пожаре в селе Святопетровское.

"По прибытию огнеборцев установлено, что горит частный дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили пострадавшего мужчину 1990 года рождения и тело женщины без признаков жизни. Пожар ликвидирован в 16:09. К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 11 человек личного состава", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в понедельник, 1 июля, вечером на территории частного домовладения взорвался генератор. В результате возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар, дым от которого был виден даже с Почтовой площади. Выяснилось, что горит двухэтажное складское здание на улице Электриков.

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