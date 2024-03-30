В Киеве на Оболони легковушка протаранила трамвай: ДТП зафиксировала камера. Видео

В Оболонском районе Киева в пятницу, 29 марта, легковушка КИА протаранила трамвай. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

На нарушительницу составили административные материалы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вчера мы получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и трамвая в Оболонском районе. Инспекторы прибыли на место и установили, что водитель КИА не предоставила преимущество в движении трамвая, следовавшего по установленному маршруту. В результате ДТП никто не пострадал", – говорится в сообщении.

На водителя легковушки составили административные материалы за нарушение ПДД, которые привели к аварии (штраф 850 гривен).

Напомним, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая ездила по городу во время комендантского часа и нарушила ПДД. Как оказалось у водительницы были признаки алкогольного опьянения, а в салоне находился ее малолетний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители заметили легковушку Chevrolet Lacetti, которая подозрительно маневрировала на дороге и после чего наехала на бордюр у остановки общественного транспорта. Как оказалось, водитель авто сел за руль под хмельком.

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