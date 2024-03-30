В Киевской области пьяный водитель легковушки едва не въехал в остановку. Фото и подробности

В Киевской области правоохранители заметили легковушку Chevrolet Lacetti, которая подозрительно маневрировала на дороге и после чего наехала на бордюр возле остановки общественного транспорта. Как оказалось, водитель авто сел за руль под хмельком.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Нарушителю выписали штрафов более чем на 17,5 тысяч гривен.

"Вчера, около 23:00 часов, на 55 км автодороги "Киев – Чернигов – Новые Яриловичи" патрульные заметили автомобиль Chevrolet Lacetti, водитель которого подозрительно маневрировал и после чего наехал на бордюр у остановки общественного транспорта. К счастью, никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе.

В ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти проверку – прибор Драгер показал 1,75 промилле. На нарушителя составили административные материалы за управление в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и нарушение правил остановки (штраф 680 гривен). Машину эвакуировали на площадку временного хранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая ездила по городу во время комендантского часа и нарушила ПДД. Как оказалось у водительницы были признаки алкогольного опьянения, а в салоне находился ее малолетний ребенок.

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