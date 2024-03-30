Имела признаки опьянения, а в салоне был ребенок: в Киеве остановили женщину, которая ездила во время комендантского часа. Видео

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая ездила по городу во время комендантского часа и нарушила ПДД. Как оказалось у водительницы были признаки алкогольного опьянения, а в салоне находился ее малолетний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушительницу составили административные материалы.

"Мы заметили автомобиль Daewoo, водитель которого двигалась в комендантский час и нарушила ПДД. Инспекторы подали сигнал об остановке, женщина же это проигнорировала и продолжила движение. Полицейские догнали и остановили это транспортное средство. Кроме нее, в автомобиле находился ее малолетний сын", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения с водителем патрульные обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения, однако пройти осмотр в установленном законом порядке она категорически отказалась. Кроме того, во время оформления административных материалов женщина агрессивно вела себя и высказывалась ненормативной лексикой к полицейским.

Ее отстранили от управления машиной, ребенка передали бабушке, а о событии было поставлено в известность инспекторов ювенальной превенции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 27 марта, правоохранители остановили водителя, который ехал со скоростью 221 км/ч. Кроме того, во время общения у него были обнаружены признаки опьянения.

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