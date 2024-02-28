В Киеве на Оболони горела остановка общественного транспорта: известны подробности. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в среду, 28 февраля, загорелась остановка общественного транспорта. Событие произошло на улице Автозаводской.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители.

"28 февраля, в 14:52 к пожарным поступило сообщение о пожаре по улице Автозаводская. Возгорание в торговом киоске было ликвидировано в 15.09 на площади 14 квадратных метров. В результате пожара травмированных или погибших, к счастью, нет", – говорится в сообщении.

На опубликованных ГСЧС фото и видео из соцсетей можно увидеть последствия пожара.

Напомним, в Подольском районе Киева в пятницу, 23 февраля, произошел масштабный пожар в складских помещениях. В результате происшествия пострадала женщина. В Дарницком районе Киева в четверг, 25 января, произошел пожар в одном из классов школы №323. Детей и работников учебного заведения эвакуировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 16 февраля, произошел пожар в гимназии в Соломенском районе столицы. Кроме того, возгорание произошло в многоэтажном доме, во время которого, по словам очевидцев, был слышен взрыв.

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