В Киеве произошел масштабный пожар в складских помещениях: возможно ухудшение качества воздуха. Фото и видео

В Подольском районе Киева в пятницу, 23 января, произошел пожар в складских помещениях. Из-за этого возможно ухудшение качества воздуха.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На месте работают все аварийно-спасательные службы.

"В Подольском районе горят складские помещения. В связи с пожаром может наблюдаться локальное ухудшение качества воздуха. Если вы находитесь в местах задымления, к улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуем: закрыть окна; ограничить пребывание на улице; пить много воды; если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия пожара. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Дарницком районе Киева в четверг, 25 января, произошел пожар в одном из классов школы №323. Детей и работников учебного заведения эвакуировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 16 февраля, произошел пожар в гимназии в Соломенском районе столицы. Кроме того, возгорание произошло в многоэтажном доме, во время которого, по словам очевидцев, был слышен взрыв.

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