В Киеве произошел пожар в столовой гимназии: подробности и видео

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 16 февраля, произошел пожар в гимназии в Соломенском районе столицы. Кроме того, возгорание произошло в многоэтажном доме, во время которого, по словам очевидцев, был слышен взрыв.

На месте происшествия уже работают спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Пожар в гимназии в Соломенском районе оперативно локализовали. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали. Все экстренные службы работают на месте. По предварительной информации, возгорание произошло в школьной столовой", – сообщили в КГГА.

Кроме того, из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что в Шевченковском районе произошел пожар в многоэтажке.

"Огонь возник в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Подгорной. Информации о пострадавших пока не поступало", – рассказал наш собеседник.

Как отметили в соцсетях, во время пожара в квартире раздался взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 7 февраля, на бульваре Тараса Шевченко произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения одна машина загорелась, предварительно есть пострадавший.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!