В Киеве на Набережном шоссе произошла массовая авария, возникла большая пробка. Подробности и фото

В Киеве в четверг, 19 сентября, на Набережном шоссе произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате ДТП образовалась большая пробка в сторону моста Патона.

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Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на шоссе Набережном движение транспорта затруднено от Пешеходного моста в направлении моста Патона. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – говорится в сообщении.

На опубликованном патрульным фото можно частично увидеть последствия ДТП. По нашей информации, произошла авария с участием пяти автомобилей. Следует добавить, что дорога от Почтовой площади до моста Патона займет около 30 минут.

Напомним, в Броварах Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила трех человек. Пострадавших с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 17 сентября, произошла авария с участием маршрутки и легковушки. В результате ДТП погибла водитель последнего авто, и пострадали 16 человек, среди которых есть ребенок.

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