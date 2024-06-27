В Киеве на мосту Патона произошло ДТП: возникла большая пробка. Подробности, фото и видео

В Киеве в четверг, 27 июня, на мосту Патона произошло ДТП с участием нескольких легковушек. В результате аварии образовалась огромная пробка в сторону правого берега города.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"В связи с ДТП на мосту Патона движение транспорта затруднено в направлении бульвара Николая Михновского. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ДТП. Следует добавить, что согласно информации Google Maps, пробка начинается почти от Дарницкой площади. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Киевской области будут судить водителя, который вызвал ДТП с тремя пострадавшими, в том числе несовершеннолетним. Во время аварии нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. Чтобы деблокировать людей из двух машин, на место вызвали спасателей.

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