В Киеве на Куреневке водитель легковушки пытался сократить путь и застрял на трамвайном пути. Видео

В Подольском районе Киева в пятницу, 14 апреля, водитель легковушки BMW заехал на трамвайный путь и застрял. В результате этого движение электротранспорта в сторону Оболони было заблокировано.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло на улице Кирилловской (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"ЧП в Киеве на Подоле. Водитель легковушки застрял на рельсах и перекрыл движение трамваев", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что водитель застрял на рельсах неподалеку от Куреновского рынка. В результате происшествия движение трамваев в сторону Оболони было полностью заблокировано. На место происшествия вызвали эвакуатор, чтобы помочь убрать машину.

Напомним, в Дарницком районе Киева водитель легковушки часто паркует свою машину, нарушая ПДД и мешая другим автовладельцам. Чтобы хоть как-то повлиять на мужчину, местные жители постоянно забрасывают его автомобиль мусором.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в воскресенье, 9 апреля, напротив рынка "Юность" несколько водителей покинули свои машины прямо на трамвайном пути. Поэтому движение электротранспорта в сторону Троещины было заблокировано.

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