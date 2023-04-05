В Киеве на Дарнице жители многоэтажки объявили войну ''герою парковки''. Фото

В Дарницком районе Киева водитель легковушки постоянно паркует свою машину, нарушая ПДД и мешая другим автовладельцам. Чтобы хоть как-то повлиять на мужчину, местные жители постоянно забрасывают его автомобиль мусором.

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Об этом сообщили в соцсетях. "Герой парковки" проживает на улице Бажана.

"Водитель постоянно паркует свою машину таким образом, что мешает жильцам многоэтажки. То возле мусорных баков, то на выезде с придомовой территории. Машину уже раз пять забрасывали мусором, но он продолжает парковаться, как ему удобно", – рассказали местные жители.

Добавим, киевские власти призвали жителей и гостей Киева соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили правильно. Транспорт нарушителей будет эвакуирован.

Напомним, в Днепровском районе Киева жители домов по улице Русановская набережная, 8-8/1 паркуют свои автомобили прямо на зеленой зоне. В результате двор возле многоэтажек превратился в болото.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева водитель внедорожника Toyota припарковал свою машину с грубым нарушением ПДД. Он оставил автомобиль прямо на пешеходном переходе.

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