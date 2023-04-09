В Киеве ''герои парковки'' заблокировали движение трамваев на Троещину. Видео

В Днепровском районе Киева в воскресенье, 9 апреля, напротив рынка "Юность" несколько водителей оставили свои машины прямо на трамвайном пути. Из-за этого движение электротранспорта в сторону Троещины было заблокировано.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Кроме того, один из автовладельцев, пытаясь припарковаться, повредил колеса своего авто (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киеве возле рынка "Юность водители захватили трамвайные пути и остановились, перекрыв движение. Первый (автомобиль. Ред.) повредил колеса", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что на путях припарковалось 5 водителей. Пассажиры трамваев вынуждены пересаживаться на маршрутки, чтобы доехать куда им нужно.

Напомним, в Дарницком районе Киева водитель легковушки часто паркует свою машину, нарушая ПДД и мешая другим автовладельцам. Чтобы хоть как-то повлиять на мужчину, местные жители постоянно забрасывают его автомобиль мусором.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киеве в воскресенье, 19 февраля, трамвай сошел с колеи. Событие произошло на проспекте Петра Григоренко.

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