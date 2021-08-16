В Киеве на Крещатике произошла масштабная авария. Момент столкновения автомобилей попал на видео

В Киеве в понедельник, 16 августа, на улице Крещатик произошла авария с участием трех легковых автомобилей. В результате ДТП никто серьезных травм не получил.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. На виновника автопроисшествия составили админпротокол (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Автомобиль Subaru на скорости протаранил Nissan, который в свою очередь, по инерции, ударил Mini Cooper. В результате происшествия были заблокированы две из четырех полос движения. На водителя Subaru составили админпротокол за нарушение ПДД, которые привели к аварии. Ему грозит штраф в размере 850 гривен или лишение прав на срок до 1 года", – рассказал наш собеседник

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Он добавил, что обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

На видео, опубликованном Telegram-каналом Киев Оперативный видно, что инцидент случился недалеко от Бессарабского рынка

Напомним, ранее под Киевом произошла смертельная ДТП на Житомирской трассе. Автомобиль сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

На столичном бульваре Дружбы Народов в ночь с 12 на 13 августа произошла смертельная авария. Столкнулись Volkswagen Touareg и Seat. В результате ДТП погиб водитель Seat и был травмирован его пассажир.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 августа, в Киевской области неподалеку от Борисполя произошла смертельная авария. В селе Бзов подросток 2005 года рождения на мотоцикле Forte столкнулся с Hyundai Elantra. В результате ДТП несовершеннолетний погиб.