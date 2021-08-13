Под Киевом произошло смертельное ДТП, образовалась километровая пробка. Фото и видео

Под Киевом произошла смертельная ДТП на Житомирской трассе. Автомобиль сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Об аварии сообщил Telegram канал dtp.kiev. Смертельное ДТП произошло вечером пятницы, 13 августа, на Житомирской трассе в сторону Киева. В сети появилось видео с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

На место ДТП прибыла патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Из-за аварии образовалась огромная пробка.

Известно, что пешеход решил перейти оживленную скоростную загородную трассу в месте, не предназначенном для перехода. Он перебегал дорогу в 100 метрах от надземного перехода.

Видео дня

Как видно из кадров, пешеход погиб на месте. Его тело лежит на трассе, накрытое спецпакетом.

Как сообщал OBOZREVATEL :

в Киеве на бульваре Дружбы Народов в ночь с 12 на 13 августа произошла смертельная авария. Столкнулись Volkswagen Touareg и Seat. В результате ДТП погиб водитель Seat и был травмирован его пассажир.