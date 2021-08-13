Под Киевом произошло смертельное ДТП, образовалась километровая пробка. Фото и видео

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Происшествия
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Под Киевом произошло смертельное ДТП, образовалась километровая пробка. Фото и видео

Под Киевом произошла смертельная ДТП на Житомирской трассе. Автомобиль сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Об аварии сообщил Telegram канал dtp.kiev. Смертельное ДТП произошло вечером пятницы, 13 августа, на Житомирской трассе в сторону Киева. В сети появилось видео с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

На место ДТП прибыла патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Из-за аварии образовалась огромная пробка.

Известно, что пешеход решил перейти оживленную скоростную загородную трассу в месте, не предназначенном для перехода. Он перебегал дорогу в 100 метрах от надземного перехода.

Видео дня

Как видно из кадров, пешеход погиб на месте. Его тело лежит на трассе, накрытое спецпакетом.

Под Киевом произошло смертельное ДТП, образовалась километровая пробка. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • в Киеве на бульваре Дружбы Народов в ночь с 12 на 13 августа произошла смертельная авария. Столкнулись Volkswagen Touareg и Seat. В результате ДТП погиб водитель Seat и был травмирован его пассажир.

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