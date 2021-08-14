Под Борисполем подросток на мотоцикле попал в ДТП: парень умер в больнице. Фото
Ночью в субботу, 14 августа, в Киевской области неподалеку от Борисполя произошла смертельная авария. В селе Бзов подросток 2005 года рождения на мотоцикле Forte столкнулся с Hyundai Elantra, несовершеннолетний погиб.
Как сообщает "Киев Оперативный" в Telegram, ДТП случилось на перекрестке улиц Святониколаевская и Звездная. Мотоциклист не предоставил преимущество легковушке, которая ехала со стороны трассы Киев – Харьков в сторону села Морозовка.
Парень от удара двухколесного о машину получил многочисленные травмы. Его с переломами госпитализировали в Барышевскую центральную районную больницу.
Врачи боролись за жизнь подростка, предоставляя ему необходимую помощь, однако он умер в реанимационном отделении медучреждения – травмы оказались несовместимыми с жизнью. Его звали Дмитрий, он был местным жителем Бзова.
Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства аварии. Отмечается, что водитель Hyundai на момент аварии был трезв.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирской трассе под Киевом сбили мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Авто остановилось не сразу и протянуло погибшего по дороге.