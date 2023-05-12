В Киеве на Харьковском шоссе произошло тройное ДТП, есть пострадавшие. Видео

В Днепровском районе Киева в пятницу, 12 мая, на Харьковском шоссе произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие, на месте столкновения возникла пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины автопроисшествия установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Масштабное ДТП произошло на Харьковском шоссе. Столкнулись Газель, Нива и Volkswagen. Есть пострадавшие. Усложнено движение автомобильного транспорта и временно парализовано движение трамваев", – говорится в сообщении.

В пресс-службе "Киевпасстранса" подтвердили информацию об аварии и том, что были проблемы с движением общественного электротранспорта.

"Задерживалось движение трамваев №8, 22, 28д, 29 по Харьковскому шоссе – ул. Пражская в направлении станции метро "Позняки" по причине ДТП. На место вызвана полиция. Движение возобновлено", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, вблизи Сквиры Киевской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. В результате ДТП пострадали, одну из которых из изуродованной машины спасатели деблокировали с помощью специнструмента.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выезде из Белой Церкви Киевской области во вторник, 9 мая, произошла авария с участием легковушки и грузовика. Движение транспорта было временно ограничено из-за рассыпанного на дороге груза.

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