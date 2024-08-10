В Киеве на Березняках произошел пожар на 21 этаже жилого дома. Подробности и видео

В Днепровском районе Киева в субботу, 10 августа, произошел пожар на 21 этаж многоэтажного жилого дома. На месте происшествия уже работают спасатели.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

"На улице Шумского в многоэтажном доме. Предварительно огонь возник в квартире на 21 этаже. На месте работают все аварийные службы. Пока информации о пострадавших не поступало", – рассказал наш собеседник.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия происшествия.

Напомним, в Оболонском районе Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух трех человек. В Печерском районе столицы в пятницу, 9 августа, на Лаврской улице горел автомобиль. Столб дыма от пожара был виден в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли девушку.

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