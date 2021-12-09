В Киеве мужчина выпал из окна на седьмом этаже и выжил

В Дарницком районе Киева в четверг, 9 декабря, из окна на седьмом этаже жилого дома прыгнул мужчина. Киевлянин упал на козырек подъезда и остался жив.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился на Харьковском шоссе, 67а.

По словам спасателей, около 5:00 к ним поступило сообщение о том, что нужна помощь полицейским, чтобы спустить на первый этаж мужчину, который упал на козырек подъезда.

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"Спасатели установили, что на крыше подъезда находится мужчина 1993 года рождения. По словам его мамы и брата, киевлянин по неизвестным причинам прыгнул из окна квартиры на седьмом этаже. Он находился без сознания, ему вызвали скорую медицинскую помощь, полицию и спасателей", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели сняли мужчину и передали медикам для госпитализации. Причину и обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Напомним, в Киеве в пятницу, 27 августа, из окна квартиры на 12 этаже жилого дома, расположенного на улице Академика Заболотного, выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

В Броварах Киевской области 24 октября из окна балкона квартиры, расположенной на девятом этаже одной из многоэтажек города, выпала 15-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В Киеве 24 октября из окна инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы № 9 выпала 60-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Погибшая проходила курс лечения в отделении для больных COVID-19.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве пьяный мужчина упал с 8-го этажа дома, расположенного на улице Днепровская набережная, на крышу ресторана, а потом бросался камнями в медиков.