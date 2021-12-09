В Киеве мужчина выпал из окна на седьмом этаже и выжил
В Дарницком районе Киева в четверг, 9 декабря, из окна на седьмом этаже жилого дома прыгнул мужчина. Киевлянин упал на козырек подъезда и остался жив.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился на Харьковском шоссе, 67а.
По словам спасателей, около 5:00 к ним поступило сообщение о том, что нужна помощь полицейским, чтобы спустить на первый этаж мужчину, который упал на козырек подъезда.
"Спасатели установили, что на крыше подъезда находится мужчина 1993 года рождения. По словам его мамы и брата, киевлянин по неизвестным причинам прыгнул из окна квартиры на седьмом этаже. Он находился без сознания, ему вызвали скорую медицинскую помощь, полицию и спасателей", – рассказали в пресс-службе.
Спасатели сняли мужчину и передали медикам для госпитализации. Причину и обстоятельства происшествия установят правоохранители.
Напомним, в Киеве в пятницу, 27 августа, из окна квартиры на 12 этаже жилого дома, расположенного на улице Академика Заболотного, выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте.
В Броварах Киевской области 24 октября из окна балкона квартиры, расположенной на девятом этаже одной из многоэтажек города, выпала 15-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
В Киеве 24 октября из окна инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы № 9 выпала 60-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Погибшая проходила курс лечения в отделении для больных COVID-19.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве пьяный мужчина упал с 8-го этажа дома, расположенного на улице Днепровская набережная, на крышу ресторана, а потом бросался камнями в медиков.