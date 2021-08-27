В Киеве мужчина выпал из окна и погиб на месте: соседи рассказали детали трагедии. Фото

В Киеве в пятницу, 27 августа, из окна квартиры на 12 этаже жилого дома, расположенного на улице Академика Заболотного, выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом OBOZREVATEL сообщил собеседник в правоохранительных органах. По словам свидетелей, мужчина покончил жизнь самоубийством (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. Фото 18+).

"Сообщение о гибели мужчины поступило в полицию около 12:00. Предварительно, он выпал из окна. Решается вопрос о открытии уголовного производства. Медики, которые прибыли на место событий, лишь констатировать смерть киевлянина", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Как уточнил Telegram-канал "Magnolia TV (неофіційно)", мужчину в окне заметили соседи.

"Мужчина стоял в окне 12 этажа. Соседи, которые увидели эту страшную картину, пытались уговорить его вернуться обратно в квартиру. Однако через мгновение выбор был сделан и, к сожалению, не в пользу жизни", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Мукачево Закарпатской области 19-летняя девушка спрыгнула с крыши 9-этажного дома и умерла на месте инцидента. Погибшая оставила предсмертную записку, а ее последнее сообщение в Instagram – стих о несчастной любви.