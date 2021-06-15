В Киеве мужчина умер в спортзале, скорую ждали 20 минут. Фото

В одном из спортзалов Киева, расположенном в Подольском районе, 14 мая скончался посетитель. Врачей скорой помощи пришлось ждать 20 минут.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичной полиции, мужчине, 1980 года рождения, стало плохо, когда он находился на беговой дорожке.

"Прибывшие на место происшествия медики только констатировали его смерть. По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (убийство, с пометкой "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – уточнили в полиции.

Как сообщил Telegram-канал Киев Оперативный, реанимационные действия проводили на протяжении практически часа (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Кстати, помощь (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца) оказывал тоже клиент клуба, который в это время просто занимался в зале. Врач клуба в это время просто стоял рядом. Скорая помощь приехала не сразу, а лишь спустя минут 20. У них ещё и не вся аппаратура работала", – говорится в сообщении.

Отметим, ранее у одесского юмориста и депутата горсовета Олега Филимонова, который баллотировался в мэры Одессы от партии "Слуга народа", в воскресенье, 30 мая, умер внук Эван Григор. 15-летнему парню стало плохо во время игры в баскетбол.

Позднее в сети появилось видео, как в Одессе медики пытались спасти 15-летнего подростка. На ролике, снятом издалека, видно, что парень лежит на баскетбольной площадке и медик скорой помощи делает ему массаж сердца. Вокруг собрались подростки, которые наблюдали за происходящим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в результате ДТП погиб 16-летний сын Геннадия Корбана – Лев Корбан.