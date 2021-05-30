Умер 16-летний внук Олега Филимонова – СМИ

У одесского юмориста Олега Филимонова, который баллотировался в мэры Одессы от партии "Слуга народа", в воскресенье, 30 мая, умер внук Эван Григор. 16-летнему парню стало плохо во время игры в баскетбол.

Об этом сообщает Одеса INFO в Telegram. Трагедия произошла на спортивной площадке 84 школы Одессы.

"Горе в семье Олега Филимонова. Сегодня умер на спортивной площадке его 16-летней внук – Эван Григор. Случилось это возле 84 школы во время игры в баскетбол", – сказано в сообщении.

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