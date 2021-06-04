В Киеве произошли новые нападения ворон на прохожих: пострадали женщины. Видео

В Дарницком районе Киева ворона атаковала проходившую мимо девушку. Инцидент произошел рядом со станцией метро "Славутич".

На видео, опубликованном Telegram-каналом KIEVMAP, видно, что птица несколько раз напала на прохожую, которая шла между двумя заборами (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам женщины, которая снимала происшествие, до этого ворона атаковала еще двух пешеходов.

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Пользователи соцсетей предположили, что у птицы рядом может находиться гнездо, а ее действия являются защитой птенцов.

Напомним, ранее в столице уже фиксировали случаи нападения ворон на пешеходов. Так, 31 мая, подобный инцидент произошел на улице Саксаганского, где пернатые атаковал мужчину.

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