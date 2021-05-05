В Киеве утка со своим выводком остановила движение на Виноградаре. Видео

В среду, 5 мая, на одной из улиц Виноградаре на несколько минут останавливалось движение транспорта, из-за того что утка со своим выводком переходила дорогу.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

"Ничего необычного – просто утка с утятами переходят дорогу по пешеходному переходу. Видимо, они умнее многих пешеходов", – говорится в подписи под видео.

Уткам-пешеходам помогли перейти дорогу неравнодушные мужчины. Один из них взял большую палку и гнал уток через дорогу, а другие показывали водителям, что нужно остановиться.

Киевляне в соцсетях иронизировали, что утка вместе с выводком спешила перебежать дорогу, потому что хотела выбрать квартиру в одном из местных ЖК. Другие отметили, что мужчины, которые охраняли птиц большие молодцы.

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