В Киеве Lexus врезался в полицейский 'фантом': появились подробности. Фото

В субботу, 5 февраля, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского "автомобиля-фантома" Skoda Kodiaq. В результате аварии никто не пострадал, а транспортное средство получило незначительное повреждение.

Виновником ДТП стала водитель кроссовера Lexus RX350, которая не придерживалась безопасного интервала и столкнулась со служебным автомобилем. Об этом в Facebook написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла около 9 утра на Воздухофлотском путепроводе. В отношении водителя Lexus столичные патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП. Также сообщается, что служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия, и на нем можно продолжать полноценно нести службу.

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В то же время Белошицкий отметил, что вероятность попадания в ДТП у служебных транспортных средств выше, чем у обычного авто, на котором ездят гражданские лица. Также полицейские рассказал, что с начала работы "фантомов" на дорогах уже составлено почти 13 тыс. постановлений по правонарушениям, зафиксированным в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что в Киеве за первый день работы патрульных автомобилей-"фантомов" было выписано 990 административных постановлений о превышении скорости. Четыре автомобиля начали фиксировать нарушения правил дорожного движения в столице с 25 января.

Напомним, глава МВД Денис Монастырский подчеркнул, что наличие авто-"фантомов" поможет снизить аварийность на дорогах. Главной задачей "фантомов", по его словам, будет предотвратить нарушения и возможные их последствия.