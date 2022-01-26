На улицы Киева выехали 'Фантомы': уже есть первые результаты их работы

В Киеве за первый день работы патрульных автомобилей-"фантомов" было выписано 990 административных постановлений о превышении скорости. Четыре автомобиля начали следить за порядком на дорогах столицы с 25 января.

Об этом сообщил бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в среду, 26 января, на своей странице в Facebook. Он напомнил, что "фантомы" имеют вид гражданских авто, а их задача – внезапно фиксировать нарушения водителями скоростного режима.

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В этом году запланировано закупить еще 30 автомобилей, а в следующем – 50. Как отметил Геращенко, такого количества "фантомов" будет достаточно для создания условий для внезапного контроля скорости в потоке вместе с использованием полуавтоматических камер "Truecam".

"Задача "фантомов" – не собирать деньги в казну, а делать дороги Украины более безопасными ", – сказал экс-заместитель главы МВД, призвав украинцев не нарушать ПДД, ведь "фантом" может появиться, где угодно.

Геращенко добавил, что в прошлом году МВД вместе с Мининфраструктуры, а также благодаря работе парламента, правительства и поддержке президента удалось добиться впечатляющих результатов по снижению смертности на дорогах – по сравнению с 2020 годом снижение смертности составило 8,7%.

Напомним: "фантомы" – это спецавтомобили Skoda Kodiaq без опознавательных знаков, которые могут автоматически фиксировать до 50 движущихся одновременно целей. На автомобилях несут службу полицейские в форме и со служебными удостоверениями, поэтому могут останавливать автомобили нарушителей.

В МВД заверили, что это будет касаться самых дерзких и опасных нарушений правил, например, проезд на запрещенный сигнал светофора или пересечение двойной сплошной полосы движения.

Транспортное средство оснащено камерами спереди и сзади – именно они снимают обстановку на дороге и фиксируют нарушение правил дорожного движения. Записи этих камер могут быть предоставлены нарушителям в качестве доказательства. Кроме камер в транспортном средстве расположен радар, собирающий всю подробную информацию о ситуации на дороге.

Глава МВД Денис Монастырский подчеркнул, что наличие авто-"фантомов" поможет снизить аварийность на дорогах. Главной задачей "фантомов", по его словам, будет предотвратить нарушения и возможные их последствия.

"Автомобиль-"фантом" без опознавательных знаков и может фиксировать сразу много объектов. Система будет передавать – и нарушитель будет оштрафован за превышение скорости", – пояснил он механизм работы.

OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию и призывает читателей быть внимательными на дорогах, не нарушать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Мы напоминаем: на дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий в Донбассе. Только за ноябрь 2021 года в столице произошло 4145 аварий. В них погибли 12 человек.

Согласно статистике, ДТП в ноябре чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий. Более 3 тысяч ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 – за нарушения правил проезда перекрестка, 451 – результате езды в состоянии опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геращенко рассказал, что курьер, которого сбил автомобиль Porshe в Киеве, не получал никакой компенсации. О том, что вопрос с потерпевшим закрыт, утверждала скандальная блогер Мария Семенова, находившаяся в машине в момент ДТП.