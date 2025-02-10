В Киеве легковушка съехала с дороги и перевернулась: из изуродованного авто пострадавших деблокировали спасатели. Фото

В Голосеевском районе Киева автомобиль Chrysler в результате аварии вылетел на обочину и перевернулся на крышу. Чтобы деблокировать водителя и его пассажира из изуродованной машины, на место ДТП вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, 9 февраля в 14:43 к ним поступило сообщение о ДТП в Голосеевском районе в переулке Лисогорском.

"В результате ДТП автомобиль Chrysler вылетел на обочину и опрокинулся на крышу. Водителя автомобиля зажало между сиденьем и приборной панелью. Пассажир автомобиля смог самостоятельно оставить автомобиль, а водителя деблокировали бойцы ГСЧС с помощью спасательного снаряжения. Оба пострадавших переданы в карету скорой помощи", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, вблизи города Бровары Киевской области в субботу, 8 февраля, в результате ДТП перевернулся грузовой микроавтобус. На месте аварии ограничено движение транспорта; предварительно, есть пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор иностранцу, совершившему смертельное ДТП на Печерске. Водитель внедорожника в состоянии опьянения на скорости 130 км/ч протаранил легковушку, в результате чего погибли супруги, находившиеся в последнем авто.

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