Под Киевом в результате ДТП перевернулся грузовой микроавтобус: движение авто ограничено, есть пострадавший. Фото

Вблизи города Бровары Киевской области в субботу, 8 февраля, в результате ДТП перевернулся грузовой микроавтобус. На месте аварии ограничено движение транспорта, предварительно, есть пострадавший.

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Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Борисполя.

"Вниманию водителей Киевской области. В связи с произошедшим около 5 часов дорожно-транспортным происшествием на 25 км автомобильной дороги Р-03, неподалеку от города Бровары, движение транспорта ограничено. Патрульные обеспечивают регулировку и безопасность дорожного движения", – говорится в сообщении.

На опубликованных патрульными фото можно увидеть, что в результате ДТП грузовой микроавтобус перевернулся на бок и полностью преградил проезд для транспорта.

Из собственных источников стало известно, что в аварии пострадал водитель автомобиля – его отвезли в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор иностранцу, совершившему смертельное ДТП на Печерске. Водитель внедорожника в состоянии опьянения на скорости 130 км/ч протаранил легковушку, в результате чего погибли супруги, находившиеся в последнем авто.

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