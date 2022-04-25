В Киеве легковушка протаранила установленные на дороге бетонные блоки. Фото

В одном из районов Киеве легковой автомобиль на скорости протаранил бетонные блоки, которые были установлены на одной из полос дороги. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Об этом сообщили в социальных сетях. Сила удара была такой, что части тяжелого ограждения отлетели почти на метр.

"Доброе утро, Киев! Удачного дня", –говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что автомобиль протаранил несколько бетонных блоков установленных на правой половине дороги. Часть ограждения, в следствие удара, была разрушена.

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Информации о пострадавших и был ли водитель в состоянии опьянения, не поступало.

Напомним, в Киеве с 11 по 17 апреля, остановили около 200 водителей, у которых обнаружили признаки опьянения. При этом количество таких нарушителей в столице постоянно растет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области водитель Volvo V70 не справился с управлением и протаранил блокпост. Как оказалось, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.