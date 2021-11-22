В Киеве легковушка протаранила бензовоз и загорелась: есть пострадавшие. Фото и видео

В Дарницком районе Киева в понедельник, 22 ноября, на Бориспольском шоссе автомобиль Ford на скорости протаранил бензовоз. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. После столкновения Ford загорелся (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что легковой автомобиль на 17 километре Бориспольского шоссе на скорости протаранил бензовоз DAF. После этого, легковушку отбросило на середину дороги, и она загорелась. Свидетели ДТП вытащили из машины водителя и пассажира. Их госпитализировали в больницу", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На опубликованном Telegram-каналом dtp.kiev.ua видео можно увидеть, что ДТП произошло напротив автозаправочной станции.

Потушили горящую легковушку неравнодушные свидетели аварии. В результате аварии было усложнено движение транспорта в направлении города Борисполя.

По официальным данным Патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Напомним, 20 ноября, в Киеве на Троещине автомобиль марки Skoda Octavia сбил женщину, которая гуляла с малолетней дочкой на ярмарке выходного дня. Малышка отделалась испугом, а вот у ее матери подозрение на перелом ноги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в ночь с 21 на 22 ноября на проспекте Степана Бандеры легковушка сбила пешехода. Мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте.